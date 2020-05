Il complottismo spicciolo in prima serata di Non è l’arena fa solo danni

Leggi su wired

(Di giovedì 7 maggio 2020) Da quando hanno chiuso i tribunali per l’emergenza Covid-19, è iniziata una stagione nuova per i processi italiani: le udienze si sono trasferite online e il mondo della giurisprudenza ha dovuto imparare a muoversi in un ambiente asettico, quello delle videochiamate. Chi invece ha continuato a operare fisicamente in barba alle restrizioni è il tribuno Massimo Giletti con il suo tribunale del popolo, che per comodità chiameremo d’ora in poi Non è l’arena. Ogni domenica sera lo spettacolo del Forum di La7 è andato avanti, con ammucchiate di ospiti random che facevano sì che l’effettivo esperto sul tema di turno venisse soffocato dai restanti dj, youtuber e opinionisti presi in prestito da La pupa e il secchione: in quello che potrebbe sembrare un inno alla libertà di espressione, e che invece non è altro che ...