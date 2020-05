Giovanna Botteri con un video a Striscia chiude il caso scoppiato con Michelle Hunziker

Leggi su musicaetesti.myblog

(Di giovedì 7 maggio 2020)ha inviato unmessaggio a “la notizia”, dove si rivolge allae prova are ildopo il servizio del 28 aprile in cui veniva commentato il look della reporter nei collegamenti tv. Quella “messa in piega” aveva infiammato i social, facendo piovere accuse di body shaming sul tg satirico e in particolare sue avviando la polemica su stereotipi femminili ancora insuperati.”Cara, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram. Poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuoe ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace”, dichiaranel. “Perché la satira è libertà – sottolinea – ci aiuta a ridere, a discutere, ...