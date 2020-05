‘Gf Vip 4’ | Serena Enardu viene interpellata sui rapporti stretti nel reality e la sua

Leggi su isaechia

(Di giovedì 7 maggio 2020) Terminata la turbolenta esperienza al Grande Fratello Vip 4è tornata nella sua Sardegna insieme a Pago, l’ex compagno ritrovato proprio nella trasmissione di Canale 5, e a diversi mesi dalla sua uscita dalla Casa più spiata d’Italia è tornata a parlare del suo percorso nel programma. L’ex tronista di Uomini e Donne ha infatti fatto il suo ingresso nelshow per riconquistare il cuore del cantautore dopo la brusca interruzione della loro storia d’amore durante l’ultima stagione di Temptation Island e – proprio in relazione a quel momento delicato e alla sua permanenza nella Casa –ha chiarito quali sono gli attualicon gli ex coinquilini: Sono stata nella Casa 17 giorni e Licia non l’ho mai sentita. Parlare di amicizia è tanta roba, sono entrata nel Grande Fratello e ho ...