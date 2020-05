Dolce & Gabbana | il fatto a mano diventa una web series

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 maggio 2020) In questo momento che ha reso necessario stare in casa e riscoprirne il valore sia come spazio per vivere che come luogo per passare il tempo,annuncia il progetto DGINCASA, ovvero una serie di video pubblicati sulle piattaforme digitali del brand, dedicate a tutto ciò che si può fare da sé in casa, che si tratti del ricamare, dell’intrecciare cesti di vimini o di fare il pane. Un modo per sfruttare al meglio quella ritrovata passione per certi lavori che è stata per molti un effetto collaterale dell'auto-isolamento e che secondo i due stilisti, durerà a lungo. Alzi lachi in questi giorni non si è messo a sfornare di tutto e più! Il progetto prende vita dall’idea della “casa bottega” di un tempo, in cui la magia delsi fondeva con il calore della famiglia, ma a ...