Coronavirus, “nel Regno Unito i neri hanno quattro volte più probabilità di morire di Covid-19 rispetto ai bianchi” (Di giovedì 7 maggio 2020) Negli Stati Uniti il Covid-19 uccide quattro volte di più le minoranze etniche – neri e ispanici in particolare – a causa di una condizione di base di povertà, seguita da mancato accesso alla sanità e nessuna possibilità di telelavoro, perché molte volte impiegati nelle filiere considerate essenziali. E ora anche nel Regno Unito, seppure non a livello degli Usa, si profila lo stesso scenario: a delinearlo è un’elaborazione statistica dell’Ons, equivalente britannico dell’Istat – lo stesso che ha ricalcolato le vittime da Covid-19 facendo così diventare la Gran Bretagna prima per numero di decessi in Europa a causa della pandemia. L’ente ha rilevato che l’impatto largamente più micidiale del Coronavirus è sulle minoranze etniche, dove si concentra la maggior percentuale di ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Sileri : “Nella Fase 2 tamponi e test sierologici andranno insieme. Già consegnati 3 - 6 milioni di kit”

Negli Stati Uniti il Covid-19 uccide quattro volte di più le minoranze etniche – neri e ispanici in particolare – a causa di una condizione di base di povertà, seguita da mancato accesso alla sanità e nessuna possibilità di telelavoro, perché molte volte impiegati nelle filiere considerate essenziali. E ora anche nel Regno Unito, seppure non a livello degli Usa, si profila lo stesso scenario: a delinearlo è un'elaborazione statistica dell'Ons, equivalente britannico dell'Istat – lo stesso che ha ricalcolato le vittime da Covid-19 facendo così diventare la Gran Bretagna prima per numero di decessi in Europa a causa della pandemia. L'ente ha rilevato che l'impatto largamente più micidiale del Coronavirus è sulle minoranze etniche, dove si concentra la maggior percentuale di ...

