Carlo Conti, a giugno su Rai 1 con un game tutto nuovo: qual è, come si gioca, spoiler (Di giovedì 7 maggio 2020) Carlo Conti, uno dei Re incontrastati del palinsesto della Rai, si appresta a tornare in onda e a farlo, a stretto giro di posta con un programma tutto nuovo, un game pensato per divertire e intrattenere gli italiani, specialmente dopo un lungo periodo di sofferenza e di isolamento come quello del coronavirus e della pandemia e della crisi economica che stiamo attraversando. Di che gioco di tratta? quale sarà il programma di Carlo Conti e da quando andrà in onda? Ecco tutte le anticipazioni. Carlo Conti, a giugno su Rai 1 con un nuovo gioco: ecco quale A giugno su Rai 1 con un game per giocare sulle classifiche di tutti tipi torna un protagonista assoluto della Tv, vale a dire Carlo Conti. La TV vive oggi senza dubbio una fase molto complessa, tesa e difficile da gestire. I conduttori come anche gli spettatori sanno che nei ...

Carlo Conti svela i dettagli sui David di Donatello e parla di Tale e Quale

