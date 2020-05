Bonus bicicletta 2020: importo, a chi spetta e domanda (Di giovedì 7 maggio 2020) Bonus bicicletta 2020: importo, a chi spetta e domanda Il Bonus bicicletta 2020 rappresenta un aiuto importante per favorire una nuova mobilità sostenibile ai tempi della fase 2 del coronavirus. Con il ritorno di 3 milioni di lavoratori e una riduzione dei mezzi pubblici al 10% i nuovi incentivi non possono che riguardare in prevalenza i mezzi a due ruote, più ecologici e meno ingombranti, come le biciclette, le eBike, i monopattini elettrici. Bonus bicicletta 2020: importo e dove spetta La ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli ha affermato che è allo studio e ormai in dirittura d’arrivo “il riconoscimento di un buono di mobilità alternativa, per i residenti nelle città metropolitane e aree urbane con più di 50.000 abitanti, fino a un massimo di 500 euro per l’acquisto di biciclette, anche a ... Leggi su termometropolitico Bonus bicicletta | il sussidio previsto | come funziona e a chi spetta

