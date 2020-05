Benzinai: sciopero in autostrada i prossimi 12, 13 e 14 maggio (Di giovedì 7 maggio 2020) Partirà alle 22 del prossimo 12 maggio e finirà quarantott’ore dopo, lo sciopero della benzina nelle aree autostradali. Cusa, le vendite crollate Fonte foto: (Pixabay)Distributori chiusi in autostrada, dalle 22 del 12 maggio, allo stesso orario del 14 maggio. I Benzinai daranno vita al primo sciopero post-lockdown, come confermano le associazioni di categoria Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio. Lo sciopero di 48 ore, interesserà le aree autostradali ed assimilabili. A spiegarne nel dettaglio i motivi, una nota stilata dalle stesse Fegica-Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio: “Nonostante i fattori di crisi siano evidentemente generalizzati, il Governo ha adesso il dovere tassativo di prendere atto -agendo di conseguenza- che i Gestori Carburanti sono la categoria di piccole imprese più colpita dalle conseguenze ... Leggi su chenews Benzinai - sciopero di 48 ore in autostrada il 13 e 14 maggio

