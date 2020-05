Barcellona, nuova contropartita per Lautaro? L'idea per convincere l'Inter... con l'ostacolo Bayer Leverkusen (Di giovedì 7 maggio 2020) Spunta un nome nuovo nella possibile trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, giovane bomber nerazzurro corteggiato con particolare insistenza dal club blaugrana in vista della prossima stagione. Dopo le ipotesi sui vari Semedo, Alena, Arthur e Firpo, secondo la stampa spagnola il Barça starebbe ora valutando la possibilità di mettere sul piatto il cartellino di Emerson Royal. Valencia CF v Real Betis Balompie - La Liga In comproprietà con il Betis Siviglia, dove milita in... Leggi su 90min Napoli-Barcellona - da Nyon spunta una nuova data

Spunta un nome nuovo nella possibile trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, giovane bomber nerazzurro corteggiato con particolare insistenza dal club blaugrana in vista della prossima stagione. Dopo le ipotesi sui vari Semedo, Alena, Arthur e Firpo, secondo la stampa spagnola il Barça starebbe ora valutando la possibilità di mettere sul piatto il cartellino di Emerson Royal. In comproprietà con il Betis Siviglia, dove milita in...

Spunta un nome nuovo nella possibile trattativa tra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, giovane bomber nerazzurro corteggiato con particolare insistenza dal club blaugrana in vista della prossima ...

Con il futuro di Lautaro Martinez sempre in bilico tra tentazione Barcellona e permanenza a Milano ... bomber classe '96 del Lipsia e particolarmente attratto da una nuova esperienza in Premier League ...

