A Striscia La Notizia la seconda parte dell’intervista di Red Ronnie a Claudio Trotta sui

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 7 maggio 2020) Durante l'intervista di Redconnon si parla solo del settore del live drogato da giochi di potere ma anche del recente annullamento dei concerti a causa dell'emergenza Coronavirus. Ieri sera è andata in onda ladel servizio a cura di Max Laudadio ed è stato mostrato un altro frammento dell'incontro virtuale tra Rede il noto organizzatore di concerti,, tenutosi durante il Barone Rosso e trasmesso in diretta su OM-OptiMagazine a fine aprile. Il Covid-19 rende impossibile lo svolgimento degli spettacoli dal vivo. I concerti in programma in primavera e in estate sono stati posticipati o cancellati ma, per i fan, poche saranno le possibilità di ricevere un rimborso in denaro. Non è tutto: i biglietti per alcuni concerti organizzati da F&P Group sono ancora in vendita su TicketOne, nonostante ...