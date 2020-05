Xbox Series X vedrà l' arrivo di Halo Infinite | Perfect Dark e Fable nel suo primo

Leggi su eurogamer

(Di mercoledì 6 maggio 2020)X si avvicina e i giocatori sono in trepidante attesa di capire quali saranno i giochi insulla next-gen di Microsoft. Alcuni dei piani del colosso di Redmond saranno svelati domani, 7 maggio, in occasione del nuovo episodio di Inside, ma un nuovo rumor ha alimentato le indiscrezioni sui possibili titoli insuX nel suoanno sul mercato.Stando a quanto affermato dall'insider Sabi, sembra che i fan potranno mettere le mani sudurante ilanno diX. L'insider, afferma di aver ricevuto le informazioni da una sua fonte affidabile e sembra che questi giochi dovevano essere svelati in realtà questo mese, in seguito Microsoft avrebbe deciso di spostare i reveal per i titoli first party a luglio.è stato già annunciato come uno dei titoli di lancio diX, ...