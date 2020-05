Ultime Notizie Roma del 06-05-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli riaperture anticipate nelle regioni Siccome ora ci sono soldi definite di allarme siamo in condizione di studiare un eventuale anticipazione delle aperture per ulteriori attività con differenziazioni geografiche in presenza di un protocollo di sicurezza per spazi ambienti e attività si potrà decidere di anticipare le aperture di centri estetici parrucchieri ma anche teatri lo afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in un’intervista in apertura di prima pagina del Fatto Quotidiano in cui si dice sicuro che il governo arriverà a fine legislatura e apre alle elezioni regionali a luglio-agosto sulle emersione dei lavoratori in nero c’è una condivisione di fondo Ieri abbiamo avuto degli incontri riguarderà anche tanti Italiani oltre che ...