Uccide la moglie in casa a coltellate (Di mercoledì 6 maggio 2020) Uccide la moglie. Femminicidio a Serramanna, ferito il marito È una tragedia illogica quella che è accaduta nel tardo pomeriggio a Serramanna, perché non vi è nulla di razionale nella morte di una donna massacrata dall’uomo con il quale aveva deciso di trascorre il resto della sua vita. Una intera comunità sconvolta, che ha appreso la triste notizia quasi subito. Marisa Pireddu, 51 anni, originaria di Villasor era conosciuta per la sua gentilezza e dolcezza. Una bella donna, molto riservata, madre amorevole. Lavorava solo lei in casa, presso alcune abitazioni private dove si prendeva cura degli anziani proprietari. Una vita, quella di Marisa, che è stata interrotta drammaticamente nel corso di una lite con il marito Giovanni Murtas, 57 anni. Dalle prime indiscrezioni si apprende che i vicini di casa abbiano sentito dei lamenti strazianti ... Leggi su limemagazine.eu Uccide la moglie poi si conficca il coltello nel petto : è giallo sul movente

Cagliari - uccide la moglie a coltellate poi tenta di uccidersi

Follia in quarantena : uccide la moglie - cerca di decapitarla e si suicida all’arrivo della polizia (Di mercoledì 6 maggio 2020)la. Femminicidio a Serramanna, ferito il marito È una tragedia illogica quella che è accaduta nel tardo pomeriggio a Serramanna, perché non vi è nulla di razionale nella morte di una donna massacrata dall’uomo con il quale aveva deciso di trascorre il resto della sua vita. Una intera comunità sconvolta, che ha appreso la triste notizia quasi subito. Marisa Pireddu, 51 anni, originaria di Villasor era conosciuta per la sua gentilezza e dolcezza. Una bella donna, molto riservata, madre amorevole. Lavorava solo lei in, presso alcune abitazioni private dove si prendeva cura degli anziani proprietari. Una vita, quella di Marisa, che è stata interrotta drammaticamente nel corso di una lite con il marito Giovanni Murtas, 57 anni. Dalle prime indiscrezioni si apprende che i vicini diabbiano sentito dei lamenti strazianti ...

LimeMagazineU : Uccide la moglie in casa a coltellate - sardanews : Femminicidio a Serramanna, Uccide la moglie con 40 coltellate - CentiTiberio : @MagoCassandro @gladiatoremassi @GiuseppeConteIT ... in altre parole, noi italiani non siamo poi cosi tanto emancip… - cagliaripad : Femminicidio a Serramanna, uccide la moglie con 40 pugnalate - infoitinterno : Uccide la moglie a coltellate dopo una lite poi tenta il suicidio -