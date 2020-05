Science | Un' app lanciata in Usa e Gb svela i focolai con 7 giorni di anticipo

(Di mercoledì 6 maggio 2020) “Un’appin Usa e Gbcon 7di”. La rivistacommenta l’analisi dei sintomi registrati ogni giorno da oltre due milioni e mezzo di utenti mediante Symptom Tracker, un’applicazione mobile di tracciamentonel marzo 2020 in Inghilterra e Stati Uniti.Viene suggerito che questo strumento potrebbe aiutare a prevedere idell’incidenza di Covid-19 con una settimana dirispetto ai metodi tradizionali. L’app è stata sviluppata dal Coronavirus Pandemic Epidemiology (COPE) Consortium grazie ad una collaborazione internazionale di ricercatori.La app ha anche tracciato le informazioni degli operatori sanitari, inclusi i rischi sul lavoro dovuti alla carenza di dispositivi di protezione individuale. I ricercatori hanno esaminato i dati relativi ai sintomi dei partecipanti che ...

bnotizie : Coronavirus, Science: funziona l`app che traccia i sintomi - Rai News - ArnaldiMichele : @faffa42 @Luke_like Ah si ricordiamo anche quella “perla” di articolo su Science di un mese fa. Una cosa buona la s… - nikmarino9 : @demartin @RiccardoLuna @repubblica @WRicciardi Certo. 1) app di tracciamento dei contatti di primo grado entro 14… - frencina82 : @lastregaamelie @Stellamary71 @SeaMaryStar Adoro quelli di ASAP Science. Comunque io trovo strano che si senta il r… - Bari57708896 : 'Il 100% dei pazienti guariti da Covid-19 sviluppa anticorpi' -

Ultime Notizie dalla rete : Science app

Rai News

“Un’app lanciata in Usa e Gb svela i focolai con 7 giorni di anticipo”. La rivista Science commenta l’analisi dei sintomi registrati ogni giorno da oltre due milioni e mezzo di utenti mediante Symptom ...Amazon Web Services (AWS) ha annunciato l’avvio di una collaborazione strategica con l’Università di Oxford per favorire i progressi di Intelligenza Artificiale e data science in tutto il programma di ...