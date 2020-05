Scafati | inquinamento fiume Sarno | il sindaco presenta esposto in Procura

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – Anche ildiCristoforo Salvati ha rilasciato una riflessione amara su quanto accaduto alche attraversa il suo comune e che, all’indomani della riapertura parziale con la Fase due, ha perso la ritrovata limpidezza delle acque. Il primo cittadino in particolare denuncia che ieri sulè stata notata una schiuma, segnale evidente di un mancato rispetto delle norme per la depurazione da parte delle aziende che sono localizzate a monte della città. “Ilè tornato ad essere ricettacolo di immondizia per sversamenti abusivi di ogni genere, con danni immani all’intero ecosistema – ha detto il-. La maggior parte del carico inquinante che finisce nelle acque delproviene dall’immissione neldell’affluente Alveo Comune Nocerino, ...