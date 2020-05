Regno Unito, record di morti in Europa (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gaia Cesare Si dimette il consigliere pro lockdown di Boris: beccato con l'amante Chiamatelo pure il malato d'Europa. Il Regno Unito paga un conto salato per la decisione di introdurre il lockdown solo il 23 marzo, ultimo fra i Paesi dell'Europa occidentale. Il «prezzo» altissimo delle scelte politiche di Boris Johnson sta tutto nel bilancio di 29.427 vittime annunciato ieri in via ufficiale dal governo. Si tratta del numero più alto di morti in Europa, di poco superiore all'Italia che conta 29.315 decessi e di molto superiore a Francia e Spagna che sono oltre i 25mila. Ma c'è di più. Secondo i dati sui decessi da Covid-19 riportati dall'Ufficio nazionale di Statistica, le vittime, già al 24 aprile, erano oltre 32mila (la somma dei 29mila morti in Inghilterra e Galles da una parte e degli altri in Scozia e Irlanda del Nord dall'altra). ... Leggi su ilgiornale La figuraccia dell’esperto del lockdown nel Regno Unito : beccato per due volte con l’amante in piena quarantena

Coronavirus Regno Unito - altri 693 morti : superata l'Italia - è il primo Paese in Europa per vittime

Il Regno Unito è diventato il paese europeo con il maggior numero di morti registrati da coronavirus (Di mercoledì 6 maggio 2020) Gaia Cesare Si dimette il consigliere pro lockdown di Boris: beccato con l'amante Chiamatelo pure il malato d'. Ilpaga un conto salato per la decisione di introdurre il lockdown solo il 23 marzo, ultimo fra i Paesi dell'occidentale. Il «prezzo» altissimo delle scelte politiche di Boris Johnson sta tutto nel bilancio di 29.427 vittime annunciato ieri in via ufficiale dal governo. Si tratta del numero più alto diin, di poco superiore all'Italia che conta 29.315 decessi e di molto superiore a Francia e Spagna che sono oltre i 25mila. Ma c'è di più. Secondo i dati sui decessi da Covid-19 riportati dall'Ufficio nazionale di Statistica, le vittime, già al 24 aprile, erano oltre 32mila (la somma dei 29milain Inghilterra e Galles da una parte e degli altri in Scozia e Irlanda del Nord dall'altra). ...

repubblica : Regno Unito, la crisi dell'agricoltura: i migranti non arrivano più e i britannici non vogliono lavorare nei campi - Agenzia_Ansa : Con i casi sospetti, il Regno Unito supera l'Italia come numero di vittime e diventa il Paese con il picco più alto… - ilpost : Il Regno Unito è diventato il paese europeo con il maggior numero di morti registrati da coronavirus - giuliog : RT @radio3mondo: Il Regno Unito diventa il paese con il maggior numero di vittime per #covid19. Emerge preoccupazione e tensione politica h… - GoodMorningIT : Corte tedesca approva a metà il Quantitative Easing | Regno Unito primo per morti da Covid-19 | Conte apre a ripart… -