Luigi Di Maio: “Diventare padre? È un desiderio che ho” (Di mercoledì 6 maggio 2020) Di Maio: “Diventare padre? È un desiderio che ho” “Diventare padre? Beh in questa fase della mia vita diventare padre significherebbe avere pochissimo tempo da dedicare alla famiglia, ma è un desiderio che ho e che spero di realizzare anche nel mio futuro dopo questa esperienza. Servire il Paese da ministro o da parlamentare con lo spirito giusto è una delle più belle esperienze che si possono provare”. Lo dichiara il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un’intervista realizzata da Maurizio Costanzo che andrà in onda sulle principali tv locali del Paese (Antenna 3, Tele Norba, Videolina, Primo Canale, Umbria tv, Canale 21, Telelombardia, Videogruppo Piemonte, Rete 8, Tv Centro Marche, Rtv 38). Luigi Di Maio è fidanzato con la giornalista Virginia Saba da un anno. I due stanno trascorrendo insieme la ... Leggi su tpi LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Molto bene l’inizio della fase 2”

