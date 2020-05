Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continuano, su Paramount Network, le avventure de Il giovane Ispettore Morse. La quarta stagione della serie tv inglese va in onda da questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle 21:10, sul canale 27 del digitale terrestre. Il formato della serie tv di Itv resta quella di sempre, ovvero dei film-tv dentro cui si snodano le vicende dei protagonisti.In primis, l'Ispettore Endeavour Morse (Shaun Evans), personaggio tratto dai romanzi di Colin Dexter, già al centro di un adattamento televisivo dal 1987 al 2000. A differenza di quest'ultimo, però, Il giovane Ispettore Morse è un prequel, che racconta quindi le vicissitudini del protagonista ancora alle prime armi con il mestiere, ma non per questo meno bravo.Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2020 15:37. Leggi su blogo Il giovane ispettore Morse su Paramount Network i nuovi episodi dal 6 maggio (Di mercoledì 6 maggio 2020) Continuano, su, le avventure de Il. Latvva in onda da questa sera, mercoledì 6 maggio 2020, alle 21:10, sul canale 27 del digitale terrestre. Il formatotv di Itv resta quella di sempre, ovvero dei film-tv dentro cui si snodano le vicende dei protagonisti.In primis, l'Endeavour(Shaun Evans), personaggio tratto dai romanzi di Colin Dexter, già al centro di un adattamento televisivo dal 1987 al 2000. A differenza di quest'ultimo, però, Ilè un prequel, che racconta quindi le vicissitudini del protagonista ancora alle prime armi con il mestiere, ma non per questo meno bravo.Il, lasupubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2020 15:37.

tvblogit : Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network - SerieTvserie : Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network - SMSNEWSOFFICIAL : Da mercoledì 6 maggio va in onda in prima tv assoluta su Paramount Network la quarta stagione de Il Giovane Ispetto… - sowmyasofia : RT @periodicodaily: Il Giovane Ispettore Morse: al via la quarta stagione su Paramount Channel - periodicodaily : Il Giovane Ispettore Morse: al via la quarta stagione su Paramount Channel -

Ultime Notizie dalla rete : giovane Ispettore Il giovane ispettore Morse su Paramount Network i nuovi episodi dal 6 maggio Dituttounpop La Turchia conferma : “Finale di Champions il 29 agosto ad Istanbul

La Turchia ha annunil ciato oggi la ripresa ufficiale del calcio. Il Presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, dopo aver dato il via libera al campionato nazionale nel weekend compreso tra il ...

Il giovane Ispettore Morse, la quarta stagione della serie inglese su Paramount Network

Su Paramount Network arriva la quarta stagione de Le indagini dell'Ispettore Morse, la serie tv inglese tratta dai romanzi di Colin Dexter con protagonista l'ispettore che affronta le sue prime indagi ...

La Turchia ha annunil ciato oggi la ripresa ufficiale del calcio. Il Presidente della Federcalcio turca, Nihat Ozdemir, dopo aver dato il via libera al campionato nazionale nel weekend compreso tra il ...Su Paramount Network arriva la quarta stagione de Le indagini dell'Ispettore Morse, la serie tv inglese tratta dai romanzi di Colin Dexter con protagonista l'ispettore che affronta le sue prime indagi ...