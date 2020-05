Il fallimento degli eurobond e l’assenza di una strategia fiscale europea

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Glio coronabond sono uno strumento di debito comune dei Paesi della Zona Euro, quindi garantito, in ugual misura, da tutti gli Stati membri. In sostanza Titoli di Stato emessi dall’Unioneche costituiscono una fonte di finanziamento stabile per tutti i Paesi a un costo contenuto, con un rating ai primi posti della categoria “investment grade” e, quindi, con la possibilità di essere molto appetibili per gli investitori istituzionali. Il rendimento di questi titoli dovrebbe essere approssimativamente una media dei rendimenti dei titoli dei singoli Stati e costituire, quindi, un costo più elevato per Nazioni come la Germania, l’Olanda, l’Austria, la Francia che hanno rendimenti negativi o molto bassi, mentre essere vantaggiosi, in ordine progressivo, per Paesi quali la Spagna, il Portogallo, l’Italia ...