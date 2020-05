Giovanna Botteri manda un videomessaggio a Striscia la Notizia e Michelle Hunziker

Leggi su bitchyf

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Dopo una settimana di polemiche rimbalzate dai social alla carta stampata e alla tv,ha chiuso il cerchio ed hato unla(qui per vederlo). Oggiha rivelato su Instagram di aver sentito la giornalista Rai e infatti la clip della corrispondente da Pechino è stata trasmessa poche ore dopo durante il tg satirico. “Cara, io non sono sui social, né su Facebook, né su Instagram, poi qui in Cina è molto difficile collegarsi, così c’è voluto del tempo prima che vedessi il tuo video e ti rispondo solo adesso: per fortuna non dobbiamo fare la pace, perché non abbiamo mai fatto baruffa, non abbiamo mai litigato, neanche conlae Gerry Scotti. Perché la satira è libertà, ci aiuta a ridere, a discutere, a confrontarsi e ...