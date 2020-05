“Fissata” Meghan Markle | il cameraman rivela la sua strana ossessione | “Assolutamente

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Da quandoè entrata nella famiglia reale, fin dai tempi del fidanzamento con il principe Harry, ha sempre avuto le idee chiare. E, a quanto pare, lo ha fatto capire anche a tutti, ancor prima di diventare la moglie del principe Harry, sposato il 19 maggio 2018, e con il quale in agosto pubblicherà un memoir esplosivo, Finding freedom per Harper & Collins. Dopo il matrimonio e la nascita del figlio Archie, laha convinto il suo Harry a lasciare l’Inghilterra e a trasferirsi prima in Canada, sua terra natale, poi negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dove i due vivono in una villa mega lusso da 14,5 milioni di dollari. Si tratta di una mega villa (era di proprietà dell’attore Mel Gibson) nella parte privata che ospita la United States Bullion Depository, i depositi delle riserve monetarie e delle riserve d’oro degli ...