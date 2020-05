Fiorentina, Commisso: «Chiesa potrebbe partire» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente della Fiorentina Commisso ha parlato del futuro di Chiesa e del campionato di Serie A Il presidente Rocco Commisso ha parlato della possibilità da parte di Federico Chiesa di lasciare la Fiorentina in estate: «I miei giocatori hanno subito un deprezzamento, come tutti gli altri. Nessuno è certo di cosa succederà, potremmo perdere un giocatore come Chiesa, ancora non si sa se vorrà andarsene e vogliamo, nel caso, che porti il giusto guadagno, ma potrebbero arrivarne altri. Serve aspettare». «Serie A? Il campionato deve mettere la salute al primo posto, poi pensare a giocare, senza però distruggere la prossima stagione. Noi vogliamo giocare, potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme a partire dal diciotto maggio e poi forse saremo in campo a giugno», ha concluso Commisso ai ... Leggi su calcionews24 Fiorentina - Commisso alla carica : “troppi errori arbitrali - voglio parità di trattamento”. Sulla ripresa…

Stadio Fiorentina - Nardella : «Rischio caso diplomatico con Commisso»

Fiorentina - Commisso : «Nessun accordo sul taglio agli stipendi» (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il presidente dellaha parlato del futuro die del campionato di Serie A Il presidente Roccoha parlato della possibilità da parte di Federicodi lasciare lain estate: «I miei giocatori hanno subito un deprezzamento, come tutti gli altri. Nessuno è certo di cosa succederà, potremmo perdere un giocatore come, ancora non si sa se vorrà andarsene e vogliamo, nel caso, che porti il giusto guadagno, maro arrivarne altri. Serve aspettare». «Serie A? Il campionato deve mettere la salute al primo posto, poi pensare a giocare, senza però distruggere la prossima stagione. Noi vogliamo giocare, potremo allenarci individualmente tra venerdì e sabato, insieme adal diciotto maggio e poi forse saremo in campo a giugno», ha conclusoai ...

DiMarzio : 'Se vuole andare alla #Juventus, lo accontenteremo' #Commisso parla del futuro di #Chiesa - FcInterNewsit : Fiorentina, Commisso ribadisce: 'Potremmo perdere Chiesa. Nel caso, deve portare il giusto guadagno' - ClaudioMasini7 : Se il Franchi verrà reso toccabile e non più monumento sacro per la storia del mondo, ben venga come stadio nuovo d… - Salvato95551627 : RT @cmdotcom: Fiorentina, Commisso confessa: 'Potremmo perdere Chiesa' - fantaservice : Chiesa, Commisso esce allo scoperto e punge la Juve -