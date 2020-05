Federica Panicucci torna a Mattino 5 e perde le staffe | “Non ha senso…”

Leggi su kontrokultura

(Di mercoledì 6 maggio 2020)5 Dopo un paio di mesi di stop, lunedì 4 maggio 2020, con l’avvio della Fase 2ta al timone di5. Lo storico rotocalco di Canale 5 era stato affidato solamente collega Francesco Vecchi che si è occupato esclusivamente dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. Il suo ritorno ha dato un tocco di femminilità al programma targato Videonews. Ovviamente la professionista Toscana si è ripresa la seconda parte, ovvero quella che prende il via alle 10 sino alle 11, per poi dare la linea alle repliche di Forum. Con inviato e ospiti sparsi in tutto lo Stivale, la donna ha continuato a parlare anch’essa di Coronavirus. Parlando con Flavia Cercato sulla necessità di indossare la mascherina protettiva, la compagna di Marco Bacini ha sbottato così in diretta: ...