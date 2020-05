F1 | Max Verstappen | “Mi sento in forma | negli ultimi due anni a Zeltweg è sempre andata

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Maxsarà indubbiamente uno degli osservati speciali alla partenza del Campionato Mondiale di Formula 1 2020, che potrebbe andare in scena il 5 luglio a, in Austria. Il talentuoso pilota della Red Bull è reduce dalla migliore annata della carriera in Formula 1, conclusa in terza posizione assoluta davanti alle due Ferrari e alle spalle delle Mercedes con all’attivo tre vittorie e nove piazzamenti sul podio. Uno dei tre successi del 2019 è arrivato proprio nel GP d’Austria, che quest’anno potrebbe aprire il campionato. “Non male partire da, quella corsa mi èpiaciuta.duelì èbene – ha spiegato l’olandese su ServusTv, canale televisivo austriaco – Io miin, ho sperato che l’Austria si disputasse e siamo pronti”. ...

