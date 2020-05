Corsetti | campi comunali | favorire passaggio da calcetto a tennis

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – “Per aiutare i concessionari degli impianti sportivi si parla di esenzione del canone o aiuti diretti. Al di la’ di questi aspetti fondamentali, per i quali mi auguro si arrivi al piu’ presto a una definizione, c’e’ anche la necessita’ di semplificare loro la vita. Dobbiamo concentrarci quindi anche su altri aspetti: ad esempio dare ai concessionari la possibilita’ di uniformare la manutenzione ordinaria a quella straordinaria prevedendo quindi una modifica del piano economico finanziario e una proroga nella gestione”. Cosi’ il consigliere comunale del Pd, Orlando, in un contributo video realizzato per l’agenzia stampa Dire al termine dell’odierna riunione della commissione capitolina Sport, riunita proprio per capire come sostenere i concessionari degli impianti sportivi. “Parliamo- ...