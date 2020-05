Coronavirus, in Italia 7mila casi in meno in 24 ore. È record (Di mercoledì 6 maggio 2020) (Teleborsa) – Quasi 7mila malati in meno rispetto a ieri. Secondo i dati diffusi oggi dalla Protezione civile sono 91.528 le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, un dato che, in 24 ore, segna un calo di 6.939 casi. Un record dall’inizio dell’epidemia nel nostro Paese. Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, il numero dei dimessi e dei guariti (93.245) supera quello dei malati. L’alto numero di pazienti guariti nelle ultime 24 ore (oltre 8mila) è dovuto, tuttavia, – sottolinea la Protezione Civile – “a un aggiornamento dei dati della Regione Lombardia riferiti anche ai giorni precedenti”. Negativo, invece, il bilancio delle vittime che ha visto un incremento di 369 decessi in un giorno mentre ieri l’aumento era stato di 236. Il totale delle vittime in Italia sale così a ... Leggi su quifinanza Coronavirus - sondaggio Euromedia : 56% italiani teme la patrimoniale

