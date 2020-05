Coronavirus e sesso | dai baci ai rapporti occasionali | i consigli degli esperti per

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 6 maggio 2020) Da lunedì è iniziata la “Fase 2” dell’emergenza sanitaria: maggiore libertà di movimento all’interno del perimetro regionale per fare visita a genitori e congiunti, così come sarà più semplice incontrare la persona amata, non convivente, dopo mesi di lockdown, riporta un comunicato stampa della Società Italiana di Contraccezione. Ma come riscoprire l’intimità in questo periodo evitando comportamenti che potrebbero mettere a rischio la propria salute e quella del partner? Daglidella Società Italiana di Contraccezione (SIC) arrivano alcune raccomandazioni per vivere la sessualità in maniera serena. Ridurre le distanze fisiche non significa che il rischio di contagio da Covid-19 sia diminuito o scomparso: tutt’altro. “Sebbene pare sia molto ...