Carceri, Bonafede alla Camera: “Nel giugno del 2018 non ci fu alcuna interferenza nella nomina del capo del Dap. Nient’altro da dire” (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Nel giugno 2018 non vi fu alcuna ‘interferenza, diretta o indiretta, nella nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Punto. Non c’è nient’altro da dire”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, rispondendo a un’interrogazione al question time alla Camera, sulla mancata nomina di Nino Di Matteo al Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Il ministro ha ricostruito quanto accadde a giugno del 2018 nella sua interlocuzione con Di Matteo: “Pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell’amministrazione penitenziaria oppure un ruolo che fosse in qualche modo equivalente alla posizione ricoperta a suo tempo da Giovanni Falcone, eventualmente a seguito di riorganizzazione. Mi convinsi – ha aggiunto – dopo una prima telefonata e in occasione del primo incontro al ministero, ... Leggi su ilfattoquotidiano Bonafede : “Presto dl per rivalutare le scarcerazioni”. Domiciliari per il carceriere del bimbo sciolto nell’acido dai boss di Cosa Nostra

Carceri - Delmastro : la propaganda grillina scarica la colpa dello scandalo sullo staff di Bonafede

Carceri - Di Matteo : «Bonafede cambiò idea sulla mia nomina a capo del Dap dopo lo stop di qualcuno» (Di mercoledì 6 maggio 2020) “Nelnon vi fu, diretta o indiretta,nomina del capo dipartimento dell’amministrazione penitenziaria. Punto. Non c’è nient’altro da dire”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso, rispondendo a un’interrogazione al question time, sulla mancata nomina di Nino Di Matteo al Dipartimento di amministrazione penitenziaria. Il ministro ha ricostruito quanto accadde adelsua interlocuzione con Di Matteo: “Pensai a due ruoli per lui: o il vertice dell’amministrazione penitenziaria oppure un ruolo che fosse in qualche modo equivalenteposizione ricoperta a suo tempo da Giovanni Falcone, eventualmente a seguito di riorganizzazione. Mi convinsi – ha aggiunto – dopo una prima telefonata e in occasione del primo incontro al ministero, ...

LegaSalvini : CARCERI. LEGA CHIEDE LE DIMISSIONI DI BONAFEDE. GRAVI LE DICHIARAZIONI DI DI MATTEO - fattoquotidiano : Forza Italia ora usa Di Matteo per attaccare #Bonafede. Fino a ieri lo insultava perché parla di Dell’Utri e boss… - LegaSalvini : BONAFEDE, CHIUDETE O NO QUESTE CARCERI??? - dariochierchia : RT @MPenikas: FQ: Carceri, Bonafede alla Camera: “Nel giugno del 2018 non ci fu alcuna interferenza nella nomina del capo del Dap. Nient’a… - raffo1900 : RT @fattoquotidiano: Carceri, Bonafede alla Camera: “Nel giugno del 2018 non ci fu alcuna interferenza nella nomina del capo del Dap. Nient… -