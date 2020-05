Aspesi: Perché uscire? Per ritrovare una vita che già non ci piaceva più? (Di mercoledì 6 maggio 2020) Su Repubblica Natalia Aspesi scrive della riapertura dell’Italia. Della Fase 2. Non sente il bisogno di uscire, di ritrovare la libertà. E spiega perché. “Quindi mi richiedo, perché uscire? Perché ritrovarmi in strada con il solito ragazzo che mi urta e mi insulta, e la folla che intasa le vie dello shopping più dei giardini, anche se con le saracinesche ancora abbassate? E vedere chi torna al lavoro, se ancora ce l’ha, contendersi il privilegio di servirsi di un mezzo pubblico, nel disordine delle nuove regole e degli intoppi, e delle code non code, e delle smanie degli sconosciuti mascherati che ti schiacciano perché in certe situazioni stare a due metri di distanza è un’ipotesi fantasiosa”. Aspetterà ancora per tornare in strada, nonostante sembri che Milano e l’Italia siano tornate ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 6 maggio 2020) Su Repubblica Nataliascrive della riapertura dell’Italia. Della Fase 2. Non sente il bisogno di, dila libertà. E spiega perché. “Quindi mi richiedo, perché? Perché ritrovarmi in strada con il solito ragazzo che mi urta e mi insulta, e la folla che intasa le vie dello shopping più dei giardini, anche se con le saracinesche ancora abbassate? E vedere chi torna al lavoro, se ancora ce l’ha, contendersi il privilegio di servirsi di un mezzo pubblico, nel disordine delle nuove regole e degli intoppi, e delle code non code, e delle smanie degli sconosciuti mascherati che ti schiacciano perché in certe situazioni stare a due metri di distanza è un’ipotesi fantasiosa”. Aspetterà ancora per tornare in strada, nonostante sembri che Milano e l’Italia siano tornate ...

napolista : Aspesi: Perché uscire? Per ritrovare una vita che già non ci piaceva più? Su Repubblica. Non ho paura del virus, ma… - pazzoperrep : 'Vilmente aspetto, forse uscirò domani, forse dopodomani, forse chissà quando: non ho paura del virus, anche se sia… - IlPelagi : “Le donne ancora oggi si innamorano degli uomini che non valgono nulla, forse perché più affascinanti.” Natalia As… -