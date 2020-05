Star Wars, Taika Waiti dirigerà e scriverà un nuovo film (Di martedì 5 maggio 2020) L’arrivo di Star Wars IX su Disney+ non è stata l’unica bella notizia per i fan. Dopo l’esperienza con la Marvel con Thor: Ragnarok per Taika Waititi si aprono le porte della saga di Star Wars. L’autore dirigerà e scriverà un nuovo film della saga di fantascienza più amata di sempre. Un grande regalo per Taika Waititi, grande fan della saga che già aveva avuto modo di partecipare alla prima stagione di The Mandalorian doppiando il droide IG-11 e dirigendo l’acclamato ottavo episodio. Proprio dopo aver diretto il capitolo conclusivo di questo primo ciclo aveva dichiarato che avrebbe tanto voluto tornare nella saga di Star Wars in futuro, ora il suo sogno può realizzarsi. Taika Waititi dunque dirigerà e scriverà un nuovo capitolo della saga e potrà avvalersi anche della collaborazione della ... Leggi su giornalettismo Taika Waititi di Thor : Ragnarok e Jojo Rabbit girerà un nuovo film di Star Wars

Robert Rodriguez in The Mandalorian 2 tra i nuovi registi della serie di Star Wars : la conferma in una foto con Baby Yoda

10 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+ (Di martedì 5 maggio 2020) L’arrivo diIX su Disney+ non è stata l’unica bella notizia per i fan. Dopo l’esperienza con la Marvel con Thor: Ragnarok perti si aprono le porte della saga di. L’autore dirigerà e scriverà undella saga di fantascienza più amata di sempre. Un grande regalo perti, grande fan della saga che già aveva avuto modo di partecipare alla prima stagione di The Mandalorian doppiando il droide IG-11 e dirigendo l’acclamato ottavo episodio. Proprio dopo aver diretto il capitolo conclusivo di questo primo ciclo aveva dichiarato che avrebbe tanto voluto tornare nella saga diin futuro, ora il suo sogno può realizzarsi.ti dunque dirigerà e scriverà uncapitolo della saga e potrà avvalersi anche della collaborazione della ...

StarWarsIT : Arrivano delle notizie da una galassia lontana lontana…. Il Premio Oscar® @TaikaWaititi dirigerà e scriverà un nuov… - limesonline : Il nostro classicone per #MayThe4th Che la forza sia con gli Usa: geopolitica di Star Wars ??… - DisneyPlusIT : Inizia ora a guardare in streaming tutti i film della saga per arrivare pronto al 4 maggio quando sarà disponibile… - SaraCaulfield : Io direi anche basta con questa pagliacciata dei nuovi Star Wars, grazie. - Notiziedi_it : Robert Rodriguez in The Mandalorian 2 tra i nuovi registi della serie di Star Wars: la conferma in una foto con Bab… -