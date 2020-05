Spadafora | “Spero che la Serie A riparta già a giugno | ma non lo sappiamo”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 5 maggio 2020) Se ieri “non se ne parlava proprio”, oggi il Ministro dello Sport ne parla: “Spero che laA riprenda, sarebbe surreale il contrario”. Magari già a, anche se Vincenzo, non può dirlo: “Dovrà avvenire quando saremo in sicurezza”. Il ministro è intervenuto a Frontiere su Rai 1, e ha confermato la roadmap del governo: “Il 4 maggio sono ripresi gli allenamenti individuali e il protocollo è stato applicato anche ai singoli atleti, nel caso specifico ai calciatori, che devono allenarsi singolarmente e non con la squadra. E poi dal 18 sarà possibile riprendere gli allenamenti di squadra“. Sul protocollo “sono convinto che entro questa settimana avremo un responso il comitato tecnico scientifico aveva qualche perplessità, anche quella del calcio ...