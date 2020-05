Spadafora: «Ripresa? Non esiste una mia contrarietà» (Di martedì 5 maggio 2020) «La maggioranza degli italiani non vede di buon occhio la Ripresa del campionato. Ma io non bado in questo momento ai sondaggi. Il calcio è un mondo importante del Paese, lo conosco bene a differenza di chi vuol far passare un messaggio diverso». Si apre così l’intervista del ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, che a … L'articolo Spadafora: «Ripresa? Non esiste una mia contrarietà» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza Renzi : «Ripresa Serie A? Spadafora non è il padrone del calcio»

