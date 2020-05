Spadafora: «Calcio? Mi auguro di ripartire ma deciderà il Governo» (Di martedì 5 maggio 2020) Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora parla della possibile ripresa del campionato di Serie A. Le sue parole Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, è stato ospite di “Frontiere” su Rai1. Le sue parole sul campionato di Calcio. PROTOCOLLO – «Abbiamo fin qui confermato la nostra road map: il 4 maggio riprendevano gli allenamenti dei professionisti individuali e su mia richiesta il Comitato tecnico scientifico ha deciso di applicare il protocollo anche ai calciatori delle squadre che devono allenarsi singolarmente mentre dal 18 maggio, dopo che sarà approvato il protocollo della Figc, sarà possibile riprendere gli allenamenti di squadra». Calcio – «Se le condizioni non consentiranno di riprendere, sarà il Governo a decidere che si fermino tutte le competizioni sportive ma anche a creare le condizioni per limitare ... Leggi su calcionews24 Calcio - Vincenzo Spadafora : “Farò di tutto per far ripartire la Serie A in sicurezza”

Calcio : Spadafora - mi auguro che il campionato riprenda - lo stop lo deciderà il governo

