Sirius prende in giro la redazione di Uomini e Donne? Ecco cosa è successo (Di martedì 5 maggio 2020) Nella puntata che ieri pomeriggio ha sancito il ritorno del format classico di Uomini e Donne, Sirius (Nicola Vivarelli) ha incontrato per la prima volta, face to face, Gemma Galgani. L’entrata in studio di Sirius, però, ha generato un’accesa discussione. Quasi tutti i partecipanti, infatti, non sono convinti dell’onestà del corteggiatore di Gemma Galgani. Tina Cipollari, in particolare, gli ha detto: Ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni a presentarti qua dentro e a corteggiare ‘sta donna anziana? Ma non ti vergogni? Cioè ti dovresti vergognare a 26 anni! C’è da dire che Sirius, durante lo scambio epistolare con Gemma, non aveva mai mentito sulla sua età. Quello che però adesso fa pensare ad una presa in giro, è il fatto che il ragazzo risulta iscritto ad un’agenzia di influencer. Lo scoop ... Leggi su trendit (Di martedì 5 maggio 2020) Nella puntata che ieri pomeriggio ha sancito il ritorno del format classico di(Nicola Vivarelli) ha incontrato per la prima volta, face to face, Gemma Galgani. L’entrata in studio di, però, ha generato un’accesa discussione. Quasi tutti i partecipanti, infatti, non sono convinti dell’onestà del corteggiatore di Gemma Galgani. Tina Cipollari, in particolare, gli ha detto: Ma non ti vergogni? Ma non ti vergogni a presentarti qua dentro e a corteggiare ‘sta donna anziana? Ma non ti vergogni? Cioè ti dovresti vergognare a 26 anni! C’è da dire che, durante lo scambio epistolare con Gemma, non aveva mai mentito sulla sua età. Quello che però adesso fa pensare ad una presa in, è il fatto che il ragazzo risulta iscritto ad un’agenzia di influencer. Lo scoop ...

