TV7Benevento : Sicilia: minacce a Razza, Savona 'vile atto intimidatorio'... - Noovyis : (Sicilia: minacce a Razza, Savona 'vile atto intimidatorio') Playhitmusic - - momix1961 : @Musumeci_Staff @ruggerorazza @Regione_Sicilia Solidarietà all’assessore Razza!! Le minacce spaventano chi le fa !!… - BasicLifeSupp : Sicilia. Auto danneggiata e minacce di morte all’assessore Razza. Solidarietà da politica e sanità - UglCatania : Sicilia|razza soliderietà: -

Ultime Notizie dalla rete : Sicilia minacce

Metro

Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza vittima di un vile atto intimidatorio". Così il presidente della commiss ...15:54Donne sole in sala parto per colpa del virus: "Permettete a mamme e papà di essere insieme" 15:48Fase due, “Sicilia Covid free”, proposta targata M5S per attrarre i turisti 15:47Mondello, oggi 5 ...