Secondo i servizi australiani, le «prove enormi» che il virus sia nato in laboratorio sono un report pubblico di 15 pagine (Di martedì 5 maggio 2020) prove enormi che il coronavirus sia fuoriuscito da un laboratorio di Wuhan all’interno del quale si stavano effettuando test sintetici? Secondo i servizi segreti australiani, non si tratterebbe di materiale classificato con accesso univoco da parte degli Stati Uniti, ma di un semplice report open source di 15 pagine prodotto da Five Eyes, un’alleanza di intelligence anglofona che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Questo report, basato soltanto su notizie di stampa e non su indagini specifiche supportate da dati scientifici, è stato messo a disposizione e citato più volte da media locali e internazionali. LEGGI ANCHE > E ora chi lo dice a Trump che il ‘suo’ Anthony Fauci non crede che il virus sia stato preparato a Wuhan? Five Eyes, il documento pubblico che Trump avrebbe spacciato per informazioni top secret ... Leggi su giornalettismo Tgr Leonardo e coronavirus creato in laboratorio : spunta un secondo servizio. Finirà questa voglia di complotti? (Di martedì 5 maggio 2020)che il coronasia fuoriuscito da undi Wuhan all’interno del quale si stavano effettuando test sintetici?segreti, non si tratterebbe di materiale classificato con accesso univoco da parte degli Stati Uniti, ma di un semplice report open source di 15 pagine prodotto da Five Eyes, un’alleanza di intelligence anglofona che comprende Australia, Canada, Nuova Zelanda, Regno Unito e Stati Uniti. Questo report, basato soltanto su notizie di stampa e non su indagini specifiche supportate da dati scientifici, è stato messo a disposizione e citato più volte da media locali e internazionali. LEGGI ANCHE > E ora chi lo dice a Trump che il ‘suo’ Anthony Fauci non crede che ilsia stato preparato a Wuhan? Five Eyes, il documento pubblico che Trump avrebbe spacciato per informazioni top secret ...

Per Roma è il secondo giorno dalla fine del lockdown. Ieri un quinto dei cittadini si è riversato in strada e nei parchi della Capitale (sfidando anche le regole con piccoli assembramenti nelle aree v ...

SALERNO. Un blitz negli uffici della Dogana di Salerno mette a nudo un presunto sistema di ruberie e corruzione centrato sul porto commerciale della città. La Procura ha chiesto e ottenuto misure caut ...

