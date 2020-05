Reddito di emergenza: cos’è, a chi spetta, i requisiti (Di martedì 5 maggio 2020) Reddito di emergenza. Cos’è, a chi spetta? E quali sono i requisiti per accedere a questa misura prevista dal governo per far fronte a parte delle conseguenze economiche dell’emergenza Coronavirus? Vi spieghiamo i dettagli della misura che dovrebbe essere contenuta, al pari del rinnovo del bonus partite Iva, nel Dl Aprile, la cui discussione in consiglio dei Ministri avverrà domani, 6 maggio 2020. >> Bonus partite Iva aprile e maggio: tutto quello che c’è da sapere Reddito di emergenza: cos’è Il Reddito di emergenza o RDE è una misura straordinaria di sostegno al Reddito in via di definizione da parte del governo italiano. Si tratta di una misura di natura temporanea per sostenere tutti i cittadini che hanno subito un danno economico dalla crisi del Coronavirus e che non rientrano in una delle categorie già ... Leggi su urbanpost Arriva il reddito di emergenza : fino a 800 euro - chi potrà richiedere l’assegno

