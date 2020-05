Recensione HUAWEI P40 | il top più compatto della gamma | con il solito “ma”

(Di martedì 5 maggio 2020)P40, ottimo smartphone in tutto ma con un grande limite: l'assenza dei Google Mobile Services in favore dei soli HMS. L'articoloP40: il top più, con il“ma” proviene da TuttoAndroid.

notebookitalia : Huawei P40 Pro nella nostra recensione - CentroGarozzo : Recensione Huawei P40, compatto e poco meno Pro - AndroidaIT : RT @batista70phone: Huawei Mate XS recensione e considerazioni - gianlucacocca : Recensione Huawei Mate XS 5G: lo smartphone più innovativo! -

Ultime Notizie dalla rete : Recensione HUAWEI

Huawei ha iniziato la distribuzione del firmware EMUI 10.1.0.1.26 su alcuni dei suoi modelli P40 e P40 Pro (qui la recensione). L’aggiornamento, al momento in via di rilascio in Cina, dovrebbe poi arr ...Microsoft ha ufficialmente annunciato che la propria conferenza Ignite 2020, prevista originariamente in svolgimento a Las Vegas tra il 20 e il 24 giugno 2020, si svolgerà unicamente in formato digita ...