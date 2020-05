Pomezia, paura in strada: a fuoco camion che trasportava frutta (Di martedì 5 maggio 2020) paura questa mattina intorno alle 6:00 in Via della Solfarata, all’altezza dell’incrocio con via Ardeatina. Un camion che trasportava frutta improvvisamente ha preso fuoco, forse per un guasto alla centralina del motore. In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili del fuoco di Pomezia, la 32a e la 22A, che hanno spento l’incendio. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico. Pomezia, paura in strada: a fuoco camion che trasportava frutta su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta Pomezia - pacco bomba e minacce di morte : paura all’alba (FOTO E VIDEO) (Di martedì 5 maggio 2020)questa mattina intorno alle 6:00 in Via della Solfarata, all’altezza dell’incrocio con via Ardeatina. Uncheimprovvisamente ha preso, forse per un guasto alla centralina del motore. In pochi minuti il mezzo è stato avvolto dalle fiamme. Il conducente ha chiesto aiuto e sul posto sono arrivate due squadre dei vigili deldi, la 32a e la 22A, che hanno spento l’incendio. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.in: achesu Il Corriere della Città.

«Non l’ho visto, sono stato accecato dal sole. Non ho capito più niente, ho avuto paura e sono scappato». La confessione è arrivata dopo un’intera domenica passata in casa con la moglie e due bambini ...

Guidava il bus Atac senza mascherina perché «portando gli occhiali, mi si appanna la vista». Per questo Antonio Nardocci, 51enne autista dell’87, ieri alle 9,55, è stato multato dai vigili urbani in v ...

