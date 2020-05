Nel governo rimane la tensione ma Conte appare "blindato" (Di martedì 5 maggio 2020) La convinzione dei partiti della maggioranza è che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sia 'blindato'. Che l'alternativa - "anche per le massime cariche istituzionali", confida un ministro - a questo esecutivo sia solo il voto. E siccome le elezioni in un momento di grave crisi - sanitaria ed economica - sono una prospettiva quasi irrealistica (ma nel governo c'è soddisfazione per i risultati dell'avvio della 'fase due', anche per il Viminale ci sono stati riscontri positivi sulla responsabilità dimostrata dagli italiani), allora anche tra i rosso-gialli sono all'azione i pontieri per evitare un cortocircuito o peggio ancora un incidente in Parlamento. Prove di dialogo nel governo che vedono protagonista soprattutto Italia viva. Il primo segnale: l'ok alla regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Non sarà la cifra sulla quale punta la ministra ... Leggi su agi Antinelli : «Se il governo riavvia le industrie perchè non fa ripartire il calcio?»

Che non ci siano le condizioni per la ripartenza lo sanno (quasi) tutti coloro che conoscono i dati di base del problema. Ma ormai il punto non è più questo. Il punto è diventato: posto che non ci son ...

Quasi quattro milioni e mezzo di italiani torneranno al lavoro oggi. Parte la 'fase due', quella dell'allentamento dal lockdown. Sabato le correzioni del Dpcm da parte di palazzo Chigi, domenica la ci ...

