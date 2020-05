Minacce di morte all’assessore regionale Ruggero Razza | la solidarietà del sindaco

(Di martedì 5 maggio 2020) “Gesti vili ed inaccettabili ancor di più in un momento di gravissima emergenza per la pandemia che stiamo vivendo” IlNicola Rizzo esprime solidarietà e vicinanza all’assessoreed a tutto il Governo, per lediricevute «A nome dell’amministrazione e dell’intera cittadinanza di Castellammare, condanno i vili atti intimidatori subiti dall’assessorealla Saluteesprimendogli solidarietà e... L'articolodiall’assessore: la solidarietà delpuoi vederlo su: Tvio Trapani.

giornalisteTV : RT @laltrodiego: Gli 'amici' di #GiovannaBotteri: •insulti •ingiurie irripetibili •minacce di morte •cattiverie •offese rivolte a #Michelle… - LTrillni : RT @AlessandraOdri: Mi è capitato spesso di leggere insulti feroci e falsi nei confronti della Meloni (#bodyshing) nonostante sia carina… - CharlieCK2014 : RT @AlessandraOdri: Mi è capitato spesso di leggere insulti feroci e falsi nei confronti della Meloni (#bodyshing) nonostante sia carina… - AlessandraOdri : RT @AlessandraOdri: Mi è capitato spesso di leggere insulti feroci e falsi nei confronti della Meloni (#bodyshing) nonostante sia carina… - MirkoBullegas : RT @AlessandraOdri: Mi è capitato spesso di leggere insulti feroci e falsi nei confronti della Meloni (#bodyshing) nonostante sia carina… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce morte

Ricordiamo che in questo periodo di Emergenza Coronavirus, i palinsesti di tutti i canali TV sono suscettibili di modifiche dell'ultimo minuto. Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima ser ...Palermo, 5 mag. (Adnkronos) - "Voglio esprimere piena solidarietà e vicinanza all'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza vittima di un vile atto intimidatorio". Così il presidente della commiss ...