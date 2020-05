L’AMBC sulla Fase 2 | “Un’altra città è possibile”

Leggi su anteprima24

Mondragone (Ce) – E' partita ladue, quella chi ci obbliga a "convivere con il virus" che durerà molti mesi, per poi arrivare a unatre di lunga e incerta durata (a proposito didue: qualcuno ha controllato la sanificazione degli ambienti di lavoro prima della riapertura?). Cosa si dovrebbe fare per organizzare al meglio questae quella successiva? L'Istituto Superiore di Sanità ha stabilito che i principali luoghi di contagio sono stati e verosimilmente saranno: le RSA (Residenza sanitaria assistenziale) e le Case di riposo, le abitazioni private, i luoghi di lavoro e gli ospedali. Bisognerebbe quindi porre l'attenzione verso gli ambienti chiusi ad alta densità e attraversamento di persone, mentre si continua a confermare una certa ossessione per il controllo dello spazio pubblico ...