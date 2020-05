La vita in diretta, Marisa Laurito svela a Lorella Cuccarini: “Sono stufa…” (Di martedì 5 maggio 2020) Marisa Laurito in collegamento con Lorella Cuccarini a La vita in diretta: “Sono stufa di stare a casa!” E’ stata Marisa Laurito l’ultima ospite di Alberto Matano e Lorella Cuccarini nella puntata de La vita in diretta di oggi, martedì 5 maggio 2020. Intervenuta ovviamente tramite skype, in collegamento dalla sua casa di Roma, Marisa Laurito a La vita in diretta, dopo aver ironizzato sul fatto di aver diviso il lungo periodo di isolamento domiciliare in ‘ere’ anziché in ‘fasi’, ha rivelato: “Sono stufa di stare chiusa in casa, vorrei tornare a lavorare, finalmente”. Vedo che tu hai dei capelli meravigliosi. Io, invece, sono due mesi e mezzo che non vado dal parrucchiere ha aggiunto inoltre subito dopo, scherzosamente. “Però ti posso assicurare che sei bellissima ugualmente” le ha quindi risposto ... Leggi su lanostratv La Vita In Diretta - Lorella Cuccarini rivela : “Abbiamo provato invidia”

in collegamento cona Lain: "Sono stufa di stare a casa!" E' statal'ultima ospite di Alberto Matano enella puntata de Laindi oggi, martedì 5 maggio 2020. Intervenuta ovviamente tramite skype, in collegamento dalla sua casa di Roma,a Lain, dopo aver ironizzato sul fatto di aver diviso il lungo periodo di isolamento domiciliare in 'ere' anziché in 'fasi', ha rivelato: "Sono stufa di stare chiusa in casa, vorrei tornare a lavorare, finalmente". Vedo che tu hai dei capelli meravigliosi. Io, invece, sono due mesi e mezzo che non vado dal parrucchiere ha aggiunto inoltre subito dopo, scherzosamente. "Però ti posso assicurare che sei bellissima ugualmente" le ha quindi risposto ...

