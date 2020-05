Incendio in una fabbrica Adler a Ottaviano: morto uno dei feriti (Di martedì 5 maggio 2020) Sarebbero due i feriti, di cui uno in gravi condizioni, nel bilancio dell’Incendio divampato in una fabbrica del Gruppo Adler di Ottaviano. Aveva riaperto ieri, per effetto dell’ultimo decreto governativo, la Adler di Ottaviano (Napoli), dove oggi, poco prima delle 16, è avvenuta un’esplosione nella quale sono rimasti feriti due dipendenti, uno dei quali in maniera grave. Secondo alcuni testimoni lo scenario che si è presentato è apocalittico ed alcuni dipendenti, usciti indenni dalla fabbrica che produce plastica e gomma, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas presente nello stabilimento per le lavorazioni. Il dipendente ferito in maniera lieve è stato portato alla clinica Trusso di Ottaviano per le prime cure; la persona più grave sembra sia stata portata al Cardarelli di Napoli. La fabbrica, come detto, aveva ... Leggi su 2anews Incendio in una fabbrica Adler a Ottaviano : grave uno dei feriti

Scoppia incendio in una rimessa : 5 feriti e ingenti danni al locale

Scoppia incendio in una palazzina : famiglie evacuate dai Vigili del Fuoco - alcuni intossicati a Piacenza (Di martedì 5 maggio 2020) Sarebbero due i, di cui uno in gravi condizioni, nel bilancio dell’divampato in unadel Gruppodi. Aveva riaperto ieri, per effetto dell’ultimo decreto governativo, ladi(Napoli), dove oggi, poco prima delle 16, è avvenuta un’esplosione nella quale sono rimastidue dipendenti, uno dei quali in maniera grave. Secondo alcuni testimoni lo scenario che si è presentato è apocalittico ed alcuni dipendenti, usciti indenni dallache produce plastica e gomma, ipotizzano che ad esplodere sia stata una bombola di gas presente nello stabilimento per le lavorazioni. Il dipendente ferito in maniera lieve è stato portato alla clinica Trusso diper le prime cure; la persona più grave sembra sia stata portata al Cardarelli di Napoli. La, come detto, aveva ...

emergenzavvf : #Milano, fumo nero lungo viale Lombardia tra i comuni di Bollate e Senago per l'#incendio della motrice di un camio… - postutente1 : RT @AlMazza64: Napoli, incendio in una fabbrica di materie plastiche di Ottaviano: un morto e due feriti - Blackma68436387 : RT @AlMazza64: Napoli, incendio in una fabbrica di materie plastiche di Ottaviano: un morto e due feriti - ROMANAVIOLA : RT @RaiNews: Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplosione sono s… - SabrinaSava_ : RT @RaiNews: Un morto e due feriti, uno dei quali in gravi condizioni L'incendio, è scoppiato nella zona dei forni. A un'esplosione sono s… -