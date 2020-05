"In Lombardia l'R0 è a 0,75" ​Più basso del resto di Italia (Di martedì 5 maggio 2020) Federico Garau L'annuncio del vice-presidente della Regione e assessore per la Ricerca Fabrizio Sala: "Il tasso R0 della Lombardia è 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cioè non più di una. è importante rimanere sotto l’uno e questo è il compito di tutti noi e di tutti i cittadini" Siamo al secondo giorno della Fase2 e finalmente arrivano notizie incoraggianti dalla Regione Lombardia, dove è stato registrato un tasso di contagio addirittura inferiore alla media Italiana. A riferire il prezioso dato a SkyTg24 è il vice-presidente della Regione e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, che ha comunicato con entusiasmo gli incoraggianti risultati delle ultime analisi disponibili. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di ... Leggi su ilgiornale "In Lombardia il tasso di contagio è inferiore alla media italiana"

BOLLETTINO LOMBARDIA 5 MAGGIO/ Diretta video conferenza stampa : "Tasso R0 è a 0 - 75"

"Il tasso di contagio in Lombardia è inferiore alla media nazionale" (Di martedì 5 maggio 2020) Federico Garau L'annuncio del vice-presidente della Regione e assessore per la Ricerca Fabrizio Sala: "Il tasso R0 della; 0,75, quindi ogni persona contagia 0,75 persone cio; non più di una.; importante rimanere sotto l’uno e questo; il compito di tutti noi e di tutti i cittadini" Siamo al secondo giorno della Fase2 e finalmente arrivano notizie incoraggianti dalla Regione, dove; stato registrato un tasso di contagio addirittura inferiore alla mediana. A riferire il prezioso dato a SkyTg24; il vice-presidente della Regione e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione Fabrizio Sala, che ha comunicato con entusiasmo gli incoraggianti risultati delle ultime analisi disponibili. "Stiamo incrociando tutti i dati che ci arrivano e con l'aiuto di ...

ilpost : Se oggi avete tempo per leggere un solo articolo, scegliete questo. Ci abbiamo lavorato per settimane, ricostruendo… - francescocosta : È uscito su @ilpost un articolo a cui abbiamo lavorato per settimane, e che credo sia la ricostruzione più ricca –… - stanzaselvaggia : In Lombardia abbiamo un piano, tranquilli. (esperienza familiare, vissuta direttamente) - CHEfa71 : RT @cecilia_strada: La #Lombardia, per evitare di rispedirci sul calendario di marzo, dovrebbe poter garantire le 3 T Testare Tracciare Tr… - eibbaf : RT @ldibartolomei: L'indice dei contagi in #Lombardia sarebbe più basso che in Italia. Lo dice Sala, il vice di quello del 'rifarei tutto'… -