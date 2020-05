Il Grande Fratello di Barbara d’Urso slitta a data da destinarsi, lei commenta (Di martedì 5 maggio 2020) Nonostante Barbara d’Urso fra le pagine di Italia Oggi avesse confermato “a settembre parte il mio Grande Fratello” così non sembrerebbe essere, dato che a settembre – secondo quanto riportato da Blogo – partirebbe sì un Grande Fratello, ma non quello suo bensì il Vip con Alfonso Signorini. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni (che l’ha messa pure in copertina) Barbara d’Urso si è mantenuta vaga sul ritorno dello storico reality show. “Grande Fratello a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”. Considerando che il GF Vip si è concluso solo un paio di settimane fa e che quest’anno si celebra il ventennale del reality show, a mio avviso Mediaset avrebbe dovuto ... Leggi su bitchyf Grande Fratello Vip : la quinta edizione si farà (prima del previsto)

Barbara D’Urso viene fatta fuori dal Grande Fratello : lei commenta e svela chi la sostituirà

Barbara D’Urso scalzata da Signorini : salta il suo Grande Fratello (Di martedì 5 maggio 2020) Nonostanted’Urso fra le pagine di Italia Oggi avesse confermato “a settembre parte il mio” così non sembrerebbe essere, dato che a settembre – secondo quanto riportato da Blogo – partirebbe sì un, ma non quello suo bensì il Vip con Alfonso Signorini. Intervistata da Tv Sorrisi & Canzoni (che l’ha messa pure in copertina)d’Urso si è mantenuta vaga sul ritorno dello storico reality show. “a settembre? Bella domanda! La tv non è molto diversa da altre realtà imprenditoriali. Da Endemol a Mediaset, nessuno sa se si può fare e come”. Considerando che il GF Vip si è concluso solo un paio di settimane fa e che quest’anno si celebra il ventennale del reality show, a mio avviso Mediaset avrebbe dovuto ...

trash_italiano : Grande Fratello Vip 5 torna a Settembre con Alfonso Signorini e Pupo - davidefaraone : “Il sistema Grande Fratello” di Casalino, tutti in 20 mq #pontedigenova - albastylinson : @loujustholdonx @niallhsunflwr costringevo mio fratello a scaricare le canzoni che sentivo in giro e tra quelle c'e… - StraNotizie : Il Grande Fratello di Barbara d'Urso slitta a data da destinarsi, lei commenta - periodicodaily : Doccia gelata per Barbara d'Urso: Grande Fratello Vip 2020 a Signorini -