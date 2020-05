Gemma Galgani criticata da Armando al Trono Over: “Non ti credo più” (Di martedì 5 maggio 2020) Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato contro Gemma Galgani: “Non ti credo più” E’ appena terminata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E anche in questa circostanza a far molto discutere è stata senza ombra di dubbio Gemma Galgani, la quale, forse su di giri per essere corteggiata dal giovane ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli (Sirius), ha fatto una sfilata decisamente sopra le righe. Una sfilata che non è piaciuta alla maggior parte dei cavalieri in studio, i quali hanno dato alla donna dei voti molto bassi. Quest’ultima però se l’è presa maggiormente con Armando Incarnato. E a quel punto è scoppiato tra loro un accesissimo botta e risposta. Cosa si sono detti? Il cavaliere di origini napoletane, con estrema lucidità, ha dichiarato schiettamente: “A parte che la sfilata non mi ... Leggi su lanostratv Gemma Galgani contro Armando Incarnato/ Uomini e Donne : "ti attacchi al muro con me"

BARBARA DE SANTI - LITE CON GEMMA GALGANI/ "La madre di Sirius..." (Uomini e donne)

Uomini e donne - Tina Cipollari al veleno contro Gemma Galgani : «Una mummia - ma pretende di fare la showgirl ventenne» (Di martedì 5 maggio 2020) Uomini e Donne oggi,Incarnato contro: “Non tipiù” E’ appena terminata una nuova puntata deldi Uomini e Donne. E anche in questa circostanza a far molto discutere è stata senza ombra di dubbio, la quale, forse su di giri per essere corteggiata dal giovane ragazzo di 26 anni, Nicola Vivarelli (Sirius), ha fatto una sfilata decisamente sopra le righe. Una sfilata che non è piaciuta alla maggior parte dei cavalieri in studio, i quali hanno dato alla donna dei voti molto bassi. Quest’ultima però se l’è presa maggiormente conIncarnato. E a quel punto è scoppiato tra loro un accesissimo botta e risposta. Cosa si sono detti? Il cavaliere di origini napoletane, con estrema lucidità, ha dichiarato schiettamente: “A parte che la sfilata non mi ...

trash_italiano : Gemma Galgani è il mio Patronus. #uominiedonne - DonnaGlamour : Nicola Vivarelli alias Sirius: ecco chi è il corteggiatore di Gemma Galgani - Camilizer120901 : RT @Paperss2106: REGAAA GG ALLA SECONDA. GAIA GOZZI GEMMA GALGANI. A D O R O #circozzi - blogtivvu : Nicola Vivarelli, Sirius è gay? Il nuovo corteggiatore di Gemma Galgani non convince il pubblico e in rete spunta i… - zazoomblog : Gemma Galgani contro Armando Incarnato- Uomini e Donne: ti attacchi al muro con me - #Gemma #Galgani #contro… -