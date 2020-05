Fase 2: Messina, ‘da Intesa Sp 125 mln contro squlibri socio-economici’ (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) – Intesa Sanpaolo rafforza le misure messe in campo per l’emergenza coronavirus. “Abbiamo deciso di destinare 125 milioni del nostro Fund for Impact, ovvero il 50% della dotazione totale, al contrasto degli squilibri socio-economici causati dall’epidemia da Covid-19”, annuncia il consigliere delegato della banca, Carlo Messina. “L’insieme degli interventi messi a disposizione dalla banca per contrastare questa crisi senza precedenti può essere considerato tra i più rilevanti da parte di un’istituzione privata, anche a livello internazionale. Tutto ciò è reso possibile dalla capacità di ottenere risultati solidi e sostenibili”. Messina ricorda che “il 24 febbraio abbiamo fornito un immediato supporto all’economia, avviando la procedura di moratoria con la ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Fase 2 : la ricetta di Messina - ad di Intesa. Ma Conte segue i 450 (inutili) esperti (Di martedì 5 maggio 2020) Milano, 5 mag. (Adnkronos) –Sanpaolo rafforza le misure messe in campo per l’emergenza coronavirus. “Abbiamo deciso di destinare 125 milioni del nostro Fund for Impact, ovvero il 50% della dotazione totale, al contrasto degli squilibri-economici causati dall’epidemia da Covid-19”, annuncia il consigliere delegato della banca, Carlo. “L’insieme degli interventi messi a disposizione dalla banca per contrastare questa crisi senza precedenti può essere considerato tra i più rilevanti da parte di un’istituzione privata, anche a livello internazionale. Tutto ciò è reso possibile dalla capacità di ottenere risultati solidi e sostenibili”.ricorda che “il 24 febbraio abbiamo fornito un immediato supporto all’economia, avviando la procedura di moratoria con la ...

MILANO (ITALPRESS) - Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha approvato oggi il resoconto intermedio consolidato al 31 marzo 2020. Nel primo trimestre 2020, per il Gruppo si registra l'ut ...

Il Rettore ringrazia Vincenzo Nibali: “Ha donato all’Università numerose mascherine”

Vincenzo Nibali ha dimostrato vicinanza alla sua terra donando numerose mascherine chirurgiche all’Università di Messina. Il Rettore Salvatore Cuzzocrea ha ufficialmente ringraziato per il bel gesto l ...

