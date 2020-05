Estrazione VinciCasa 5 maggio 2020 | i numeri vincenti di stasera

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 5 maggio 2020). Anche oggi segui l’del concorso Vinci Casa: questa sera, martedì 5, alle ore 20:00 idella combinazione vincente, quote e premi in diretta live su questa pagina. La redazione de Il Corriere della Città, come per gli altri concorsi nazionali, seguirà le estrazioni in tempo reale su questo articolo. Vi ricordiamo che il Corriere della Città segue in diretta anche le estrazioni del Simbolotto, del concorso Million Day, e delle altre principali estrazioni nazionali.martedì 5Tutti i concorsi nazionali della lotteria italiani sono in diretta sul nostro portale. Per chi non conoscesse il concorso, come si legge sul portale Sisal, “è il primo gioco che ti premia con la casa che vuoi tu + 200.000 ...