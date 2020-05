Coronavirus, Regno Unito include i casi sospetti: è il Paese in Europa con più vittime da Covid-19 (Di martedì 5 maggio 2020) Non è l’Italia ma il Regno Unito il Paese che in Europa ha registrato finora il numero più alto di vittime: l’aggiornamento arriva dall’Ons, l’Istat britannico, che in una nuova stima al 27 aprile con l’aggiunta anche dei decessi classificati come casi sospetti di Covid-19 (casi che i conteggi di altri Paesi europei non inseriscono), fa emergere che le vittime a quella data fossero già a 29.710 in Inghilterra e Galles già a quella data. E oltre 32mila, includendo Scozia e Galles. L’Italia, da parte sua, dichiara – a ieri – 29.029 morti. Intanto il Regno Unito ha avviato la sperimentazione della app anti Covid del sistema sanitario pubblico britannico (NHS) sull’isola di Wight. I dipendenti comunali e i sanitari sono i primi a testarla mentre il resto degli abitanti dell’isola potranno scaricarla a ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Regno Unito include casi sospetti : più morti che in Italia. In Usa 1.015 vittime - è il dato più basso da un mese. Fauci : “Sars-Cov-2 non viene da un laboratorio”

